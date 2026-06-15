عباس يعلن إجراء انتخابات رئاسية في 2027

وأكد عباس المضي قدما في برنامج الإصلاح الوطني الشامل وتعزيز المسار الديمقراطي، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت في إجراء الانتخابات النقابية والهيئات الوطنية وانتخابات حركة فتح، والذهاب في تشرين الثاني إلى الانتخابات البرلمانية ويتبعها في العام المقبل الانتخابات الرئاسية.
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