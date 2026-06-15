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عباس يعلن إجراء انتخابات رئاسية في 2027

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أرشيفية
 
الإثنين، 15-06-2026 06:49 م

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاثنين، إجراء انتخابات رئاسية في 2027.

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وأكد عباس المضي قدما في برنامج الإصلاح الوطني الشامل وتعزيز المسار الديمقراطي، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت في إجراء الانتخابات النقابية والهيئات الوطنية وانتخابات حركة فتح، والذهاب في تشرين الثاني إلى الانتخابات البرلمانية ويتبعها في العام المقبل الانتخابات الرئاسية.

 
 


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