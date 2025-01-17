عباس يقدم خطة لمصر بشأن إدارة معبر رفح وإنشاء إدارة للقطاع

وذكرت القناة أن الردود على خطة عباس كانت متشككة بسبب مبادئها الغامضة، وأنها لا تحتوي على خطة عمل حقيقية.
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