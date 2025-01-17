عباس يقدم خطة لمصر بشأن إدارة معبر رفح وإنشاء إدارة للقطاع

07:36 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أرسل مسؤولين إلى مصر للانضمام إلى الترتيبات التي سيتم تنفيذها في معبر رفح، كما قدم وثيقة تفصل خطته لإنشاء إدارة مؤقتة في غزة تحت إشراف السلطة. اضافة اعلان





وذكرت القناة أن الردود على خطة عباس كانت متشككة بسبب مبادئها الغامضة، وأنها لا تحتوي على خطة عمل حقيقية.