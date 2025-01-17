 
الجمعة 2025-01-17 09:36 م
 

عباس يقدم خطة لمصر بشأن إدارة معبر رفح وإنشاء إدارة للقطاع

محمود عباس
محمود عباس
الجمعة، 17-01-2025 07:36 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أرسل مسؤولين إلى مصر للانضمام إلى الترتيبات التي سيتم تنفيذها في معبر رفح، كما قدم وثيقة تفصل خطته لإنشاء إدارة مؤقتة في غزة تحت إشراف السلطة.اضافة اعلان


وذكرت القناة أن الردود على خطة عباس كانت متشككة بسبب مبادئها الغامضة، وأنها لا تحتوي على خطة عمل حقيقية.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

فلسطين إسرائيل تنشر أسماء 95 أسيرًا سيفرج عنهم الأحد

ارشيفية

عربي ودولي روسيا وإيران تعززان التعاون الاستخباراتي والأمني

جعفر حسان

أخبار محلية المومني: بتوجيهات من الرئيس الحكومة ستعود للمحافظات بعد عام من تاريخ كل زيارة

ارشيفية

فلسطين تحديد خريطة شوارع رئيسية سيبدأ العمل على فتحها بعد وقف العدوان في غزة

رئاسة الوزراء

أخبار محلية المومني : الحكومة ستعلن عن برنامجها للعام 2025 خلال ايام

وزير الخارجية الإسرائيلي

عربي ودولي وزير الخارجية الإسرائيلي لم نحقق أهداف الحرب على غزة

تعبيرية

فلسطين الاحتلال سيطلق سراح 95 أسيراً الاحد بينهم خالدة جرار

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد تستكمل أعمال التعبيد والتجهيز لشارع عمان



 




الأكثر مشاهدة