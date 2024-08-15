عباس يقول إنه قرر الذهاب إلى غزة برفقة مسؤولين فلسطينيين

وقال عباس في كلمة له أمام البرلمان التركي، "قررت التوجّه مع جميع أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وندعو لتأمين وصولنا إليها"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
ودعا عباس من أنقرة، زعماء العالم والأمين العام للأمم المتحدة إلى زيارة غزة. وأكد أنه سيتوجه بعد قطاع غزة إلى مدينة القدس.
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