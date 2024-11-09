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عدد الشهداء يرتفع في غزة إلى 43,552 منذ بدء العدوان

شهداء في غزة
شهداء في غزة
السبت، 09-11-2024 01:44 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 43,552 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.اضافة اعلان


وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102765 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينياً، وإصابة 81 آخرين.

وفا
 
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