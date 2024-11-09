عدد الشهداء يرتفع في غزة إلى 43,552 منذ بدء العدوان

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 102765 جريحًا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر، أسفرت عن استشهاد 44 فلسطينياً، وإصابة 81 آخرين.
وفا
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