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عدوان الاحتلال على مدينة ومخيم جنين يدخل يومه التاسع عشر

اليات الاحتلال في جنين
اليات الاحتلال في جنين
السبت، 08-02-2025 12:10 م
الوكيل الإخباري-  يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع عشر على التوالي مخلفا، 25 شهيدا وعشرات الإصابات.اضافة اعلان


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدات وقرى محافظة جنين، حيث اعتقلت فجر اليوم السبت ثلاثة فلسطينيين من بلدة اليامون غربا، فيما اقتحمت الليلة الماضية، بلدة يعبد جنوبا واعتقلت شابين.

وفي مدينة جنين احتجزت قوات الاحتلال مركبة في محيط دوار الجلبوني واعتدت على من فيها بالضرب بعد تفتيشها، ثم اعتقلتهم. 

وهدمت جرافات الاحتلال عددا من منازل وممتلكات الفلسطينيين في حي الهدف وواد برقين.

وتستمر آليات الاحتلال العسكرية حصار مستشفى جنين الحكومي بعد تجريف مدخله والشارع الرئيس الواصل اليه، حيث تعاني أقسام المستشفى من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب، فيما تعمل بلدية جنين بالتعاون مع الدفاع المدني على محاولة إيصال المياه للمستشفى عن طريق الجرارات الزراعية الصغيرة بسبب منع الاحتلال صهاريج المياه التابعة للدفاع المدني من دخول المستشفى.

ويستمر نسف المنازل وحرقها في مخيم جنين لليوم التاسع عشر على التوالي، فيما يواصل الاحتلال دفع تعزيزاته العسكرية مترافقة مع الجرافات إلى مدينة ومخيم جنين.

ويتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء من المخيم ومحيطه، وانقطاع المياه بسبب تدمير البنية التحتية ومنع فرق عمل البلدية من اصلاح شبكة المياه وخطوط الكهرباء.

وفا
 
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