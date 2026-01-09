الجمعة 2026-01-09 05:06 م

عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة، 09-01-2026 03:26 م

الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي، والأجواء الباردة الماطرة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.


وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع مدينة القدس وبوابات البلدة القديمة والأقصى، ونصبت عشرات السواتر الحديدية، لاستكمال حصار المدينة.


وفرضت القوات تضييقات على المصلين في القدس، وأوقفت العشرات من الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها وفتشت أغراضهم، ومنعت آخرين من الوصول للأقصى.

 

بترا

 
 


