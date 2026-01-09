عشرات آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن عشرات آلاف المصلين أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، والغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة في شوارع مدينة القدس وبوابات البلدة القديمة والأقصى، ونصبت عشرات السواتر الحديدية، لاستكمال حصار المدينة.
وفرضت القوات تضييقات على المصلين في القدس، وأوقفت العشرات من الشبان وحررت هوياتهم وفحصتها وفتشت أغراضهم، ومنعت آخرين من الوصول للأقصى.
