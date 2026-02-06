الجمعة 2026-02-06 05:43 م

عشرات آلاف المصلين يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

و
أرشيفية
 
الجمعة، 06-02-2026 03:24 م

الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، رغم سياسة الاعتقالات والإبعادات عنه التي نفذتها قوات الاحتلال بحق المقدسيين، وحصار المدينة والمسجد.

اضافة اعلان


وفرضت قوات الاحتلال حصارًا حول مدينة القدس، عبر الحواجز العسكرية والحديدية التي نصبتها في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وانتشرت بكثافة في شوارع وأحياء المدينة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.


وأوقفت قوات الاحتلال العشرات من المصلين وخاصة الشبان، وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت آخرين من الوصول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الفنان فضل شاكر

فن ومشاهير اخر المستجدات حول قضية الفنان فضل شاكر

عراقجي

عربي ودولي وزير خارجية إيران: المباحثات مع الولايات المتحدة عقدت في أجواء إيجابية للغاية

جانب من الاجتماع

أخبار محلية اجتماع عربي أوروبي في سلوفينيا يؤكد أولوية وقف النار في غزة وإدخال المساعدات

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي لتتجاوز 300 ألف جنيه إسترليني لأول مرة في كانون الثاني 2026، مع تسجيل زيادة شهرية بنسبة 0.7 بالمئة، وهي أسرع وتيرة منذ تشرين الثاني 2024 حين ارت

عربي ودولي ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا لمستوى قياسي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

عربي ودولي لافروف يتهم كييف بمحاولة اغتيال جنرال روسي في موسكو

ت

أخبار محلية الأردن يدين التفجير الانتحاري الذي استهدف حسينية في إسلام آباد

و

أخبار محلية تحذير لكافة الأردنيين من شراء هذا النوع من الذهب

و

أخبار محلية وزارة المالية: 1.64 مليار دينار قيمة فاتورة التقاعد خلال 11 شهرا من 2025



 






الأكثر مشاهدة