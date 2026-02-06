عشرات آلاف المصلين يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، رغم سياسة الاعتقالات والإبعادات عنه التي نفذتها قوات الاحتلال بحق المقدسيين، وحصار المدينة والمسجد.

اضافة اعلان



وفرضت قوات الاحتلال حصارًا حول مدينة القدس، عبر الحواجز العسكرية والحديدية التي نصبتها في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وانتشرت بكثافة في شوارع وأحياء المدينة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.