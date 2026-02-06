عشرات آلاف المصلين يُؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وفرضت قوات الاحتلال حصارًا حول مدينة القدس، عبر الحواجز العسكرية والحديدية التي نصبتها في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وانتشرت بكثافة في شوارع وأحياء المدينة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.
وأوقفت قوات الاحتلال العشرات من المصلين وخاصة الشبان، وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت آخرين من الوصول إلى الأقصى لأداء صلاة الجمعة.
