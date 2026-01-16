عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، رغم تشديدات الاحتلال العسكرية في شوارع مدينة القدس المحتلة والبلدة القديمة ومحيط المسجد.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت العديد من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد، واعتقلت عددا من الشبان الآخرين، وسلمت بعضهم إخطارات تقضي بإبعادهم عن المسجد لمدد مختلفة قابلة للتجديد.



وتواصل قوات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خاصة خلال أيام الجمعة.