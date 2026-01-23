الجمعة 2026-01-23 05:39 م

عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة، 23-01-2026 04:03 م

الوكيل الإخباري- أدى عشرات آلاف المصلين، صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، وسط إجراءات مشددة لقوات الاحتلال عند الحواجز العسكرية وشوارع القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.


وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الحواجز العسكرية وشوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.


ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد، وأوقفت المصلين الوافدين للمسجد، وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددًا من الشبان الوصول للمسجد.

 
 


