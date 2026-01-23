عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ووفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 60 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.
وانتشرت قوات الاحتلال بكثافة على الحواجز العسكرية وشوارع مدينة القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى.
ونصبت القوات عشرات الحواجز الحديدية في محيط البلدة القديمة والمسجد، وأوقفت المصلين الوافدين للمسجد، وحررت هوياتهم وفحصتها، ومنعت عددًا من الشبان الوصول للمسجد.
