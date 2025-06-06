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عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك

صلاة العيد في المسجد الأقصى
صلاة العيد في المسجد الأقصى
 
الجمعة، 06-06-2025 09:53 ص
الوكيل الإخباري-   أدى عشرات الآلاف من المصلين، صباح الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى المبارك.اضافة اعلان


وعلّت التكبيرات إيذانًا بحلول أول أيام العيد، وسط حشود كبيرة من المصلين، رغم تضييقات الاحتلال ومستوطنيه.

وقام مستوطنون بحركات استفزازية بحق المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، سواء بالغناء، أو بالهتافات، حيث تمركزوا في طريق المجاهدين بين بابي حطة والأسباط.

وامتلأت باحات المسجد بالمصلين القادمين من القدس، ومختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، وسط أجواء روحانية مميزة، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد.

وانتشر المصلون في ساحات المسجد منذ ساعات الفجر، بينما تولت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية تنظيم حركة الدخول والخروج.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ومنع الآلاف من الدخول، تزامنا مع حلول عيد الأضحى.
 
gnews

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