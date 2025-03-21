عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن آلاف المصلين أدوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك رغم الأمطار الغزيرة والبرد الشديد.
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