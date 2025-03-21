الجمعة 2025-03-21 10:12 م
 

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
 
الجمعة، 21-03-2025 10:01 م
الوكيل الإخباري-   أدى عشرات آلاف المصلين صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن آلاف المصلين أدوا العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك رغم الأمطار الغزيرة والبرد الشديد.
 
 
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