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عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
 
الأحد، 23-03-2025 11:05 م
الوكيل الإخباري-   أدى عشرات آلاف المصلين صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.اضافة اعلان


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "عشرات الآلاف من المصلين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى"، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.
 
 
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