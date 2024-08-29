عشرات المستعمرين يقتحمون الأقصى

وقال مراسلنا نقلا عن شهود عيان، إن 161 مستعمرا نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأضاف أن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس، ونشرت عناصرها عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين.
وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد قررت قبل عدة أيام تمويل اقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى، من خلال ما تسمى بـ"وزارة التراث"، إذ ستخصص مليوني شيقل (نحو 545 ألف دولار) للمشروع من ميزانية وزيرها المتطرف "عميحاي إلياهو".
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