الأربعاء 2026-04-22 11:55 ص

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية
 
الأربعاء، 22-04-2026 11:28 ص
الوكيل الإخباري-  اقتحم مستعمرون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية، كـ"السجود الملحمي"، قرب باب الرحمة وقبة الصخرة.

وأضافت أن مجموعات تابعة لما يسمى "الهيكل" نشرت دعوات تحريضية لحشد المستعمرين لاقتحام المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال في باحاته.

وتزامن ذلك مع استمرار تشديدات شرطة الاحتلال، ونصب حواجز وإغلاق الطرق في مدينة القدس، وتقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، عبر احتجاز الهويات والتفتيش.

وأشار مصادر إلى أن الاحتلال اعتقل 5 سيدات داخل باحات الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستعمرين.

ومنذ مطلع نيسان/أبريل الجاري، ارتفعت وتيرة الاقتحامات، حيث أدى المستعمرون طقوساً علنية و"سجوداً جماعياً" داخل الساحات.

كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في 12 نيسان/أبريل، وأدى طقوساً تلمودية برفقة مستعمرين، في اقتحام هو الثالث له منذ بداية العام، والمرة الـ16 منذ توليه منصبه.
 
 


عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

فلسطين عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

