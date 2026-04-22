عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية

وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية، كـ"السجود الملحمي"، قرب باب الرحمة وقبة الصخرة.
وأضافت أن مجموعات تابعة لما يسمى "الهيكل" نشرت دعوات تحريضية لحشد المستعمرين لاقتحام المسجد الأقصى، ورفع علم الاحتلال في باحاته.
وتزامن ذلك مع استمرار تشديدات شرطة الاحتلال، ونصب حواجز وإغلاق الطرق في مدينة القدس، وتقييد دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، عبر احتجاز الهويات والتفتيش.
وأشار مصادر إلى أن الاحتلال اعتقل 5 سيدات داخل باحات الأقصى، بالتزامن مع اقتحام المستعمرين.
ومنذ مطلع نيسان/أبريل الجاري، ارتفعت وتيرة الاقتحامات، حيث أدى المستعمرون طقوساً علنية و"سجوداً جماعياً" داخل الساحات.
كما اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في 12 نيسان/أبريل، وأدى طقوساً تلمودية برفقة مستعمرين، في اقتحام هو الثالث له منذ بداية العام، والمرة الـ16 منذ توليه منصبه.
أخبار متعلقة
الاحتلال يشدد إجراءاته في الضفة ويغلق طرقا ويشن اعتقالات في عدة مناطق
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. آلاف الطرود الإماراتية تصل العريش للتخفيف من معاناة أهل غزة
استشهاد فلسطينية متأثرة بإصابتها خلال اقتحام مخيم جنين قبل عامين
5 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة
تقرير دولي: 71 مليار دولار تكلفة التعافي وإعادة إعمار غزة
مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة
الاتحاد الأوروبي يؤكّد دعمه للسلطة الفلسطينية
الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رئيس مجلس بيت دجن شرق نابلس