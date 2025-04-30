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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 30-04-2025 12:39 م
الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدّوا طقوسًا تلمودية استفزازية فيه بحراسة شرطة الاحتلال.

كما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب البلدة القديمة بالقدس والمسجد الأقصى، وفرضت قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين.

بترا
 
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