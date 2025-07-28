عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال للأقصى وضرورة إعماره، من أجل إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه، مؤكدة أهمية ذلك باعتبارها خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي.
ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
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