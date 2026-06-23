عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى واعتقال 26 فلسطينيا

12:48 م

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، مشيرة إلى أن المستوطنين أدوا خلال الاقتحام، طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.



وتفرض قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى، عبر التضييق عليهم وإبعادهم عن المسجد، واحتجاز هوياتهم عند بواباته الخارجية.



وتتواصل الدعوات لأهالي القدس والداخل المحتل لتكثيف الرباط في باحات الأقصى، وإعماره، بهدف إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.



كما اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط انتشار مكثف لجيش الاحتلال في المنطقة لتأمين الاقتحام.



وتتعرض بلدة سبسطية لاقتحامات متكررة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، خاصة في المنطقة الأثرية، في إطار محاولات فرض السيطرة على الموقع التاريخي وطمس هويته الفلسطينية. كما حطم مستوطنون متطرفون، مركبتين خلال هجوم نفذوه على قرية برقا شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد مجلس قروي برقا في بيان، بأن عددا من المستوطنين تسللوا إلى القرية في ساعات الفجر، وقاموا بتحطيم مركبتين تعودان لمواطنين، قبل أن يلوذوا بالفرار.



وتتعرض قرية برقا لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، تشمل مهاجمة منازل المواطنين وممتلكاتهم وإحراق الأراضي الزراعية وتخريب المركبات، في ظل تصاعد اعتداءات المستعمرين في مختلف مناطق الضفة الغربية.





