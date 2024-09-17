عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.



-- (بترا)