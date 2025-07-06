الأحد 2025-07-06 02:29 م
 

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

ل
أرشيفية
 
الأحد، 06-07-2025 10:58 ص

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.


وشددت قوات الاحتلال من قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.


وتواصلت الدعوات المقدسية للحشد والنفير والرباط في المسجد الأقصى، مؤكدة أهمية التوجه المكثف إلى الأقصى بعد إعادة فتحه، وأداء الصلوات فيه، باعتبار ذلك خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي والديني.


ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

0ج-دج0

طب وصحة في النظام الغذائي.. إليكم هذه البدائل للملح

خلال لقائه وفدين من نادي الشبيبة المسيحي وأبناء قبيلة الحويطات/العمران

أخبار محلية العيسوي: القيادة الهاشمية جعلت من الأردن منارة استقرار وأيقونة سلام

غ8عتاةى

طب وصحة كيف تقلل تمارين القوة من خطر سرطان الثدي؟

تهنئة الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم

مناسبات تهنئة الدكتور محمد عبد الكريم ابو الغنم

في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي

أخبار محلية في الرد على البيان المرتبك للنائب حسن الرياطي

اتةى

طب وصحة ليس الوقت أمام الشاشة ما يؤذي طفلك.. تعرف على الخطر الحقيقي!

الحفارة التي تم ضبطها

أخبار محلية ضبط حفّارة مخالفة في الزرقاء.. والمياه تحذّر المعتدين على مصادرها

جانب من توقيع الاتفاقيات

أخبار محلية اتفاقيات مائية تخدم 4 ملايين مواطن في الأردن .. تفاصيل



 
 





الأكثر مشاهدة