عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري- شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الأحد، تصعيدًا جديدًا تمثل باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع اعتداءات على فلسطينيين في الضفة الغربية، وتجريف أراضٍ زراعية، وتسليم إخطارات بوقف البناء في عدد من المناطق. اضافة اعلان





وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات داخل باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية، فيما قدم حاخامات شروحات للمقتحمين حول ما يُعرف بـ"الهيكل المزعوم".



وفي جنوب الضفة الغربية، أصيب سبعة فلسطينيين، بينهم مسن وأطفال، إثر اعتداء نفذه مستوطنون مسلحون على عائلة في قرية حوارة بمسافر يطا، حيث تعرضوا للضرب ورش غاز الفلفل، قبل نقل المصابين إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين.



وفي محافظة جنين، استأنفت جرافات الاحتلال عمليات تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في قرية زبوبا، ما ألحق أضرارًا واسعة بممتلكات المواطنين الفلسطينيين وهدد مصادر رزق عشرات العائلات، في وقت تشير فيه المعطيات إلى تدمير أكثر من 1500 شجرة زيتون في القرية خلال الشهر الحالي.



كما سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة إخطارات بوقف العمل والبناء لمنازل في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، ضمن الإجراءات المتواصلة التي تستهدف التوسع العمراني الفلسطيني في الضفة الغربية.









