 
الخميس 2024-10-03 03:33 م
 

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

المسجد الأقصى
المسجد الأقصى
الخميس، 03-10-2024 01:53 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، كما قاموا بالنفخ بالبوق في ساحات الأقصى.


ونشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها في البلدة القديمة ومحيطها، خاصة عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.


يذكر أن "النفخ بالبوق"، يأتي ضمن الطقوس التلمودية، التي تحمل مغزى سياسيا بالتعامل مع الأقصى باعتباره "الهيكل" المزعوم، تمهيدا لتقسيمه زمانيا ومكانيا.

 
gnews

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