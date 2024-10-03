عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، كما قاموا بالنفخ بالبوق في ساحات الأقصى.



ونشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها في البلدة القديمة ومحيطها، خاصة عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.