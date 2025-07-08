الثلاثاء 2025-07-08 02:35 م
 

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
 
الثلاثاء، 08-07-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

 
 
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