عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان