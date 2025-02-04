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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
الثلاثاء، 04-02-2025 02:26 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين ، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان ، بأن المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة ، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه ، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 
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