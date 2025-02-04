عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان ، بأن المستوطنين المتزمتين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات وذلك من جهة باب المغاربة ، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه ، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
-
أخبار متعلقة
-
إعلام إسرائيلي: منفذ عملية تياسير لديه معلومات استخبارية دقيقة
-
إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة عن عملية حاجز تياسير
-
الاحتلال يطلق النار على شاب قرب حاجز تياسير شرق طوباس
-
حماس تعلق على عملية حاجز تياسير
-
استشهاد فلسطيني وإصابة 8 جنود إسرائيليين بعملية إطلاق نار قرب طوباس
-
8 مصابين في إطلاق نار على معسكر للجيش الإسرائيلي شرق جنين
-
قوات الاحتلال تقتحم بلدة في شرق قلقيلية
-
ضابط إسرائيلي سابق: التدمير بالضفة يشبه نهج إسرائيل في غزة