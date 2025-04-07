عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه.
وفرضت شرطة الاحتلال إجراءات مشددة على دخول المصلين الوافدين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.
وكانت "جماعات الهيكل" المزعوم دعت المستوطنين المتطرفين إلى تصعيد محاولاتهم لإدخال وذبح قرابين ما يسمى "عيد الفصح" العبري في المسجد الأقصى ومحيطه، اعتبارا من اليوم، أي قبل أسبوع من بدء العيد رسميًا في 13 نيسان الحالي، والذي يستمر أسبوعا.
وتأتي هذه الدعوات، في سياق تصاعد محاولات المستوطنين لفرض طقوسهم الدينية داخل الأقصى، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات هذه الخطوة على الأوضاع في المدينة المقدسة.
في المقابل، أطلقت هيئات دينية ووطنية فلسطينية نداءات عاجلة لحشد أكبر عدد ممكن من المرابطين في المسجد الأقصى، لا سيما خلال الأيام المقبلة التي تسبق عيد "الفصح" العبري.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
وتواصل قوات الاحتلال حصارها للمسجد الأقصى منذ السابع من تشرين الأول 2023، من خلال تقييد دخول المصلّين المسلمين إليه، وعبر تشديد إجراءاتها عند أبوابه ووضع السواتر الحديدية وتوقيف الوافدين إليه وعرقلة دخولهم.
بترا
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