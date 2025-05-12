عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن المستوطنين المقتحمين نظموا جولات مشبوهة في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.
وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.
-
أخبار متعلقة
-
القسام تقرر الإفراج عن الأسير الأمريكي عيدان ألكساندر
-
الكشف عن موعد الإفراج عن الأسير الأمريكي في القطاع
-
15 شهيدًا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا
-
انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد إعلان حماس الإفراج عن جندي أميركي
-
حسين الشيخ: أفضل طريق لإنشاء الدولة الفلسطينية هو المقاومة السلمية
-
إسرائيل تؤكد مواصلتها القتال في غزة على الرغم من إعلان الإفراج عن محتجز أميركي
-
لبيد: المفاوضات المباشرة بين حماس وواشنطن فشل سياسي لإسرائيل
-
قيادي بحماس: أجرينا مفاوضات مباشرة مع أميركا لإيقاف الإبادة بغزة