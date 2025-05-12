الإثنين 2025-05-12 12:34 م
 

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
 
الإثنين، 12-05-2025 11:32 ص

الوكيل الإخباري-    اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن المستوطنين المقتحمين نظموا جولات مشبوهة في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.


وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية.

 
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