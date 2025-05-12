عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف وذلك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، أن المستوطنين المقتحمين نظموا جولات مشبوهة في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.