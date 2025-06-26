الخميس 2025-06-26 02:55 م
 

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 26-06-2025 01:23 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، من جهة باب المغاربة، وذلك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً تلمودية استفزازية علنية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس، وعند أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين الفلسطينيين.

ويتعرض المسجد الأقصى يومياً، عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات لحرمته من قبل المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية جديدة، وفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانياً ومكانياً.
 
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