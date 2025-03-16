 
الأحد 2025-03-16 12:48 م
 




            

        








    

        

        

            عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    جانب من الاقتحامات
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الأحد، 16-03-2025
    
    
        12:25 م
    






    

    
الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة صباح اليوم الأحد من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تلبية لدعوة جماعات "الهيكل" المزعوم إلى تنفيذ اقتحام مركزي للمسجد الأقصى، لإحياء ما يسمى يوم "شوشن بوريم"، وهو يوم خاص بعيد البوريم العبري "المساخر".
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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، إن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد المبارك. 
 
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة من القدس وعند أبواب المسجد الأقصى وأعاقت دخول المصلين.
 
 وتتواصل الدعوات لتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى طيلة رمضان للتصدي لاعتداءات الاحتلال واقتحامات المستوطنين.

وأكدت ضرورة تكثيف الحشد والرباط في الأقصى طيلة الشهر الفضيل وما بعده، لإفشال أي مخططات تهويدية.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

بترا

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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