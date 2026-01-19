عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن أكثر من (286) مستوطنا متزمتا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية عبر باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أغلفت كافة بوابات الأقصى الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.
