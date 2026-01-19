عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان