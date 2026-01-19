الإثنين 2026-01-19 10:56 م

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الإثنين، 19-01-2026 09:29 م

الوكيل الإخباري-    اقتحم عشرات المستوطنين اليهود اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان بأن أكثر من (286) مستوطنا متزمتا اقتحموا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية عبر باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي أغلفت كافة بوابات الأقصى الخارجية المختلفة وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتطرفين.

 
 


