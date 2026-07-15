الأربعاء 2026-07-15 02:43 م

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
 
الأربعاء، 15-07-2026 01:42 م
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات وأغاني استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال
 
 


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