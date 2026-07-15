عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات وأغاني استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال
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