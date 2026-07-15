عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات وأغاني استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال





