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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
أرشيفية من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى
الخميس، 02-01-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين من بينهم الحاخام المتطرف "يسرائيل شليطا" اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه وسط منع دخول المصلين إليه عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.

بترا
 
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