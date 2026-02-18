عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية واستفزازية في باحاته، فيما أدت مجموعة منهم حلقات رقص وغناء جماعية خلال الاقتحام.
ويأتي اقتحام المسجد الأقصى ضمن سلسلة اقتحامات متكررة ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، وتهدف إلى ممارسة طقوس تلمودية داخل ساحات المسجد، وهي جزء من محاولات الاحتلال لفرض واقع تغييري في المسجد والمدينة المحتلة، خاصة في منطقة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالأقصى.
ويتعرض الفلسطينيون في القدس المحتلة بشكل متكرر لمضايقات خلال الاقتحامات، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية على المصلين وفرض قيود على الوصول إلى المسجد.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في القدس والضفة الغربية في رمضان
-
تقرير طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لنتنياهو
-
حكومة الكيان تعلنها: سنشجع هجرة الفلسطينيين من الضفة والقطاع
-
تمديد ساعات اقتحام المستوطنين للأقصى في رمضان
-
الاحتلال يواصل حملة الهدم في الضفة الغربية والقدس
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. بصمات إماراتية إنسانية متواصلة في غزة
-
الاحتلال يواصل اقتحام مدينة سلفيت ويغلق مداخلها بالسواتر الترابية
-
إيطاليا: مستعدون لتدريب قوات شرطة في غزة