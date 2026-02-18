عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال

01:16 م

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين، الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.





وأفادت محافظة القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية واستفزازية في باحاته، فيما أدت مجموعة منهم حلقات رقص وغناء جماعية خلال الاقتحام.



ويأتي اقتحام المسجد الأقصى ضمن سلسلة اقتحامات متكررة ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، وتهدف إلى ممارسة طقوس تلمودية داخل ساحات المسجد، وهي جزء من محاولات الاحتلال لفرض واقع تغييري في المسجد والمدينة المحتلة، خاصة في منطقة البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالأقصى.



ويتعرض الفلسطينيون في القدس المحتلة بشكل متكرر لمضايقات خلال الاقتحامات، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية على المصلين وفرض قيود على الوصول إلى المسجد.

