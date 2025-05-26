الإثنين 2025-05-26 10:05 ص
 

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا استفزازية

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 26-05-2025 09:01 ص
الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون، الإثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، فيما قامت مستوطنة برفع علم الاحتلال خلال الاقتحام، وذلك تزامناً مع نشر شرطة الاحتلال حواجز حديدية في محيط باب العامود والبلدة القديمة للتضييق على المقدسيين وسط إجراءات عسكرية مشددة.

يذكر أن اقتحامات المستوطنين والمضايقات على المصلين تضاعفت في الأيام الأخيرة، وسط دعوات من قبل جماعات استيطانية متطرفة، للمزيد من الاقتحامات وبكثافة أكبر، الاثنين.

ومن المقرر أن تنطلق "مسيرة الأعلام" الاستفزازية من ساحة البراق، مرورًا بباب العمود، وحي الواد داخل البلدة القديمة، وهي مناطق مكتظة بالسكان الفلسطينيين، حيث نشرت قوات الاحتلال منذ الأحد، حواجز حديدية في محيط باب العمود، عند مدخل البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

يشار الى أن وتيرة اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى بالقدس ازادت بشكل كبير، منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة، في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023.
 
gnews

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