عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بما في ذلك الانبطاح الجماعي، وسط إجراءات أمنية فرضتها شرطة الاحتلال في محيط المسجد ومداخله.
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