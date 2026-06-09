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عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
 
الثلاثاء، 09-06-2026 12:25 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم عشرات المستوطنين، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت محافظة القدس بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية، بما في ذلك الانبطاح الجماعي، وسط إجراءات أمنية فرضتها شرطة الاحتلال في محيط المسجد ومداخله.

 
 


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