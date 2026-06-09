عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين، الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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