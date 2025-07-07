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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 07-07-2025 12:11 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم عشرات المستوطنين اليهود ، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وأوضحت أن المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى.

الى ذلك، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وفي السياق، انطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والنفير والتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك والمشاركة في الرباط.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
 
 
gnews

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