عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

12:49 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/737580 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدّوا طقوسًا تلمودية.



وواصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.



إلى ذلك، انطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.



ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.