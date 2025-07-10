الخميس 2025-07-10 01:13 م
 

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 10-07-2025 12:49 م
الوكيل الإخباري-  اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدّوا طقوسًا تلمودية.

وواصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.

إلى ذلك، انطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية المومني: وزارة الاتصال الحكومي تعكف على وضع خطة مكثفة لتطوير أداء الناطقين الإعلاميين

توا

طب وصحة أجهزة تجفيف طلاء الأظافر بالأشعة فوق البنفسجية.. هل تشكل خطرا صحيا؟

نمهنهزم

طب وصحة المشي قبل الأكل أم بعده .. أيهما أفضل لضبط مستويات السكر؟

ا

عربي ودولي الحوثيون: استهدفنا بصاروخ باليستي مطار بن غوريون

ا

فلسطين حماس تنعى منفذ عملية الطعن في رمانة بجنين

ارشيفية

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن المخالفات والعقوبات التراكمية بحق المشتركين في امتحان التوجيهي حتى نهاية يوم الخميس الماضي، بلغت 706 مخالفات وعقوبات. وأكد الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتو

أخبار محلية وزارة التربية تكشف لـ "الوكيل" موعد اعلان نتائج التوجيهي

ل

عربي ودولي فلوريدا تتجه إلى إطلاق اسم ترامب على أحد الشوارع



 
 





الأكثر مشاهدة