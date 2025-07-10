عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدّوا طقوسًا تلمودية.
وواصلت قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
إلى ذلك، انطلقت دعوات واسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والرباط في المسجد الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال ومستوطنيه.
ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا، عدا الجمعة والسبت، إلى سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.
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