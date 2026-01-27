الثلاثاء 2026-01-27 07:27 م

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
 
الثلاثاء، 27-01-2026 05:48 م

الوكيل الإخباري-   شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في القدس المحتلة، وعددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللها اعتقالات، ومداهمات للمنازل، واقتلاع أشجار.

ففي القدس المحتلة، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، باحات المسجد الأقصى المبارك -الحرم القدسي الشريف من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 
 


