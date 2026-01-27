عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة في القدس المحتلة، وعددا من مدن وبلدات الضفة الغربية، تخللها اعتقالات، ومداهمات للمنازل، واقتلاع أشجار.

