الخميس 2026-02-12 05:17 م

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الخميس، 12-02-2026 03:43 م
الوكيل الإخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وفي الضفة الغربية، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة، طالت 40 فلسطينيا، بينهم طالبة جامعية ونائب رئيس بلدية، مع تركيز كبير للحملة في مدينة نابلس.

وشملت الاقتحامات مداهمات لعشرات المنازل، وتعرض سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، وسط أضرار مادية في المنازل.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان بأن الاحتلال اعتقل الفلسطينيين بزعم أنهم مطلوبون .
 
 


