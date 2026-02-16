عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته.