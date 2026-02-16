الإثنين 2026-02-16 06:13 م

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
 
الإثنين، 16-02-2026 05:19 م

الوكيل الإخباري-   اقتحم مستوطنون متطرفون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته.


وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إربد

أخبار محلية حملة تبرع بالدم في إربد غدا

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل يبحث زيادة الاستفادة من الكفاءات الأردنية في السوق القطري

ب

أخبار محلية محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته

العاصمة عمان

أخبار محلية الشواربة يوجه برفع الجاهزية وزيادة إنتاج اللحوم والدواجن استعدادا لشهر رمضان

ب

أخبار محلية إطلاق مسابقة "مقرئ الطلبة الوافدين" لتلاوة القرآن

الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية

أخبار محلية الشواربة يتفقد دائرة الرقابة الصحية والمهنية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

فلسطين عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ل

أخبار محلية 15 مليون دينار موازنة بلدية مادبا بدون عجز



 






الأكثر مشاهدة