عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة في بيان لها، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات مشبوهة في باحاته.
وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يمنع الأوقاف من تجهيز المسجد الأقصى لاستقبال رمضان
-
بيان عاجل من السلطة الفلسطينية حول الأحداث "المؤسفة" التي وقعت في طوباس
-
استشهاد فلسطيني جراء قصف الاحتلال شرق غزة
-
رئيس الأركان الإسرائيلي يؤكد تمسكه بنزع سلاح "حماس"
-
إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس
-
إصابة فلسطيني باعتداء مستوطنين في طولكرم
-
إسرائيل تصادق على استئناف "تسجيل الأراضي" بالضفة لأول مرة منذ 1967
-
إخطارات هدم في بلدة عناتا بالقدس المحتلة