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على خلفية حرب غزة.. شكاوى إبادة ضد الرئيس الإسرائيلي

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يتسحاق هرتصوغ
الخميس، 23-01-2025 09:54 ص

الوكيل الإخباري- أعلن مدعون عامون سويسريون أنهم يدرسون شكاوى عدة مقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، حيث أشارت تقارير إلى أن منظمات غير حكومية تتهمه بـ"التحريض على الإبادة" في غزة.

وأكد مكتب المدعي العام السويسري أنه تلقى "شكاوى جنائية عدة" ضد هرتصوغ الذي زار سويسرا هذا الأسبوع للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وقال المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة "فرانس برس" إن "الشكاوى الجنائية يتم الآن فحصها وفق الإجراءات المعتادة"، مضيفا أن المكتب على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية لدرس "مسألة حصانة الشخص المعني".

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وأفادت وكالة الأنباء السويسرية "كي ستون-آيه تي أس" بأن إحدى الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية تحمل اسم "العمل القانوني ضد الإبادة"، موضحة أن المنظمة تطالب بمحاكمة هرتصوغ "بتهمة التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية".


وجاء في الشكوى أن الرئيس الإسرائيلي لعب "دورا نشطا في تقديم تبريرات عقائدية للإبادة وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين".

وأشارت وكالة "كي ستون" إلى أنه تم تقديم شكاوى ضد هرتصوغ عندما حضر اجتماع دافوس العام الماضي، لكن مكتب المدعي العام امتنع عن فتح تحقيق حينها.

 

RT

 
gnews

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