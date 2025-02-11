عمليات جديدة للمقاومة في طولكرم

وأكدت الكتائب أن مقاتليها برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير استهدفوا قوة إسرائيلية في مخيم نور شمس.
كما استهدف مقاتلوها برفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى قوة إسرائيلية بمحيط مخيم طولكرم.
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