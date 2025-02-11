عمليات جديدة للمقاومة في طولكرم

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الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام- طولكرم استهداف قوة مشاة إسرائيلية بكمين محكم، وأوضحت أنها استغلت فرصة تقدم قوة النجدة وأوقعت أفراد القوة بين قتيل وجريح. اضافة اعلان





وأكدت الكتائب أن مقاتليها برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير استهدفوا قوة إسرائيلية في مخيم نور شمس.



كما استهدف مقاتلوها برفقة سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى قوة إسرائيلية بمحيط مخيم طولكرم.