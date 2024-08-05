عمليات للقسام في رفح وخان يونس

وأضافت أنها استهدفت جرافة عسكرية من طراز "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
كما قالت إنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية راجلة من 9 جنود من نقطة الصفر شرقي خان يونس، مشيرة إلى أنها أوقعت أفرادها أيضا بين قتيل وجريح.
الجزيرة
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