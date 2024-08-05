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عمليات للقسام في رفح وخان يونس

كتائب القسام
كتائب القسام




 

الإثنين، 05-08-2024 03:14 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت كتائب القسام أنها فجرت عبوتين في قوة هندسية إسرائيلية بمنطقة زلاطة شرق رفح جنوبي القطاع، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.


وأضافت أنها استهدفت جرافة عسكرية من طراز "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.


كما قالت إنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية راجلة من 9 جنود من نقطة الصفر شرقي خان يونس، مشيرة إلى أنها أوقعت أفرادها أيضا بين قتيل وجريح.

الجزيرة

gnews

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