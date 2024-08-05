عمليات للقسام في رفح وخان يونس

الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب القسام أنها فجرت عبوتين في قوة هندسية إسرائيلية بمنطقة زلاطة شرق رفح جنوبي القطاع، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.



وأضافت أنها استهدفت جرافة عسكرية من طراز "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.