الجمعة 2025-07-11 02:39 ص
 

عمليات نسف للمباني بخان يونس

غزة
غزة
 
الجمعة، 11-07-2025 12:48 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت في وقت مبكر اليوم الجمعة عمليات نسف للمباني في منطقة الكتيبة وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


تأتي عمليات النسف عقب تفجير المقاومة مبنى مفخخا في قوة إسرائيلي بالمدينة مما أسفر عن مقتل جندي واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين وفق حصيلة أولية.
 
 
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