عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

وذكرت مصادر طبية أن 4 شهداء ارتقوا وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا غرب جباليا، شمال القطاع.
وأضافت أن 4 أشخاص استشهدوا في قصف الاحتلال مناطق جنوب مدينة خان يونس، وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى المواقع المستهدفة، بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.
وتواصل قوات الاحتلال عمليات نسف المنازل شمال مدينة غزة، كما استهدف قصفٌ مدفعي مفرق السنافور بحي التفاح شرق المدينة.
ويأتي ذلك ضمن خروقات جيش الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول الماضي.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية السعودي: اجتماع مجلس السلام يحدد مساهمات الدول في إعمار غزة ونهاية حقيقية للصراع
-
فلسطين تدعو إسرائيل إلى رفع المعوقات أمام المرحلة 2 من "اتفاق غزة"
-
"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات
-
استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي وإصابات بالرصاص في غزة
-
بعد واقعة السيدتين .. ذعر في إسرائيل بسبب "أسطوانات الأكسجين"
-
تسهيلات إسرائيلية لشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة لتقويض حل الدولتين
-
شهيد و5 جرحى برصاص الاحتلال في غزة
-
الأمم المتحدة تبدأ بإزالة 370 ألف طن نفايات من وسط غزة