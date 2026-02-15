الأحد 2026-02-15 10:50 ص

عمليات نسف منازل تتواصل في أحياء من مدينة غزة

الأحد، 15-02-2026 10:09 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 9 فلسطينيين، وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة، الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة شمالي وجنوبي قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان وتصاعد عمليات نسف المنازل في عدة أحياء سكنية.اضافة اعلان


وذكرت مصادر طبية أن 4 شهداء ارتقوا وأُصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة نازحين بمنطقة الفالوجا غرب جباليا، شمال القطاع.

وأضافت أن 4 أشخاص استشهدوا في قصف الاحتلال مناطق جنوب مدينة خان يونس، وسط صعوبات تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في الوصول إلى المواقع المستهدفة، بسبب كثافة القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات نسف المنازل شمال مدينة غزة، كما استهدف قصفٌ مدفعي مفرق السنافور بحي التفاح شرق المدينة.

ويأتي ذلك ضمن خروقات جيش الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول الماضي.
 
 


