 
الخميس 2024-11-28 09:32 ص
 

عمليات نوعية للمقاومة بطولكرم والاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة

أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات سابقة مع الاحتلال بإحدى مناطق الضفة
أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات سابقة مع الاحتلال بإحدى مناطق الضفة
الخميس، 28-11-2024 09:26 ص
الوكيل الإخباري-   قالت كتيبة سرايا القدس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة إن مقاتليها نفذوا فجر اليوم الخميس عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل اقتحاماته بمناطق متفرقة.اضافة اعلان


وأفادت الكتيبة بأن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس، كما أطلقوا النار على قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المنطقة.

وبينما أعلنت كتيبة سرايا القدس تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال في محور الدمج بالمخيم، بثت صفحات فلسطينية على منصات التواصل مقاطع لاقتحام آليات الاحتلال لمناطق في طولكرم.

وفي وقت سابق فجر اليوم أيضا، أفادت مصادر بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة.

وفي رام الله وسط الضفة، قالت مصادر صحفية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على شابين من بلدة الساوية على مدخل بلدة سنجل، ثم نُقلا لمركز طوارئ البلدة لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ترمسعيا شمال رام الله، ووزعت مناشير على السيارات في البلدة، كما أشارت إلى أن الاحتلال اقتحم أيضا بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوبي القدس المحتلة.

الجزيرة
 
gnews

أحدث الأخبار

أحد مقاتلي المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات سابقة مع الاحتلال بإحدى مناطق الضفة

فلسطين عمليات نوعية للمقاومة بطولكرم والاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة

..

اقتصاد محلي غرام الذهب 21 يصل لمستوى منخفض جديد في الأردن

ا

عربي ودولي قائد الحرس الثوري الإيراني يبعث رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله"

زوكربيرغ تناول العشاء مع ترامب

منوعات هدده بالسجن مدى الحياة .. ترامب يتناول العشاء مع زوكربيرغ

ا

عربي ودولي صحيفة أمريكية: "أوريشنيك" أبعد صاروخ استخدم في أوروبا

..

أخبار محلية أسعار الخضار في السوق المركزي

ا

عربي ودولي طاقم توجيه مسيرات جوية أوكرانية يستسلم طوعا مع معداته للجيش الروسي

الجيش الإسرائيلي حدد 10 قرى لبنانية "محظورة"

عربي ودولي تحذير إسرائيلي جديد للبنانيين.. و 10 قرى "محظورة"



 




الأكثر مشاهدة