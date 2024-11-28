عمليات نوعية للمقاومة بطولكرم والاحتلال يواصل اقتحاماته بالضفة

وأفادت الكتيبة بأن مقاتليها فجروا عبوة ناسفة في آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل النصر بمخيم نور شمس، كما أطلقوا النار على قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى المنطقة.
وبينما أعلنت كتيبة سرايا القدس تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف قوات الاحتلال في محور الدمج بالمخيم، بثت صفحات فلسطينية على منصات التواصل مقاطع لاقتحام آليات الاحتلال لمناطق في طولكرم.
وفي وقت سابق فجر اليوم أيضا، أفادت مصادر بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة.
وفي رام الله وسط الضفة، قالت مصادر صحفية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على شابين من بلدة الساوية على مدخل بلدة سنجل، ثم نُقلا لمركز طوارئ البلدة لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ترمسعيا شمال رام الله، ووزعت مناشير على السيارات في البلدة، كما أشارت إلى أن الاحتلال اقتحم أيضا بلدة الخضر جنوب بيت لحم جنوبي القدس المحتلة.
الجزيرة
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