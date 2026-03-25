عملية "الفارس الشهم3" يزرع الإبتسامة على وجوه مرضى المستشفى الإماراتي العائم في العريش

الوكيل الإخباري- شهد المستشفى الإماراتي العائم بمدينة العريش فعاليات عملية "الفارس الشهم 3"، بمشاركة المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة ومرافقيهم، في أجواء إنسانية مليئة بالتضامن والتراحم، وقد حرص الفريق الطبي والإنساني على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب المرضى وعائلاتهم، رغم الظروف الصحية الصعبة. تضمنت الفعاليات فقرات ترفيهية متنوعة للكبار والصغار،

اضافة اعلان

شملت أنشطة تفاعلية وبرامج ممتعة وأجواء أضفت البهجة على المرضى والمرافقين، وأسهمت في رسم الابتسامة على وجوههم، في مشهد يعكس حرص دولة الإمارات على تقديم رعاية إنسانية متكاملة للأشقاء الفلسطينيين. و تعكس الفعاليات النهج الإنساني المتكامل الذي تتبعه عملية "الفارس الشهم 3"، والتي تهدف إلى التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين من خلال برامج ومبادرات إغاثية وطبية واجتماعية مستمرة، مؤكدة التزام دولة الإمارات الثابت بدعمهم ومساندتهم في كافة الظروف.

أكدت الفعالية أن المستشفى الإماراتي العائم يتجاوز دوره الطبي ليكون منارة للرعاية الإنسانية المتكاملة، حيث لا يقتصر على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية فحسب، بل ينظم أيضاً فعاليات اجتماعية وترفيهية تعزز الجوانب النفسية والمعنوية للمرضى، وتبين هذه المبادرات حرص المستشفى على توفير بيئة إنسانية شاملة، تمكّن المرضى من مواجهة تحدياتهم الصحية والإنسانية بثقة وأمل، وتبرهن على التزام دولة الإمارات العميق بدعم الإنسان في أصعب الظروف.

ويُعتبر المستشفى الإماراتي العائم في العريش إحدى أبرز المبادرات الطبية ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، حيث يواصل تقديم الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن منظومة إنسانية متكاملة تجمع بين الخدمات الطبية والدعم النفسي والاجتماعي بما يجسد رسالة دولة الإمارات في العطاء وحرصها على مدّ يد العون للأشقاء في أصعب الظروف.