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عملية جديدة لسرايا القدس

سرايا القدس
سرايا القدس
الأحد، 22-12-2024 10:42 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها فجروا عبوة برميلية بآلية عسكرية إسرائلية متوغلة شمال المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وقالت السرايا -في بيان عبر تطبيق تليغرام- أن مقاتليها الذين نفذوا العملية أكدوا عقب عودتهم من خطوط القتال أن التفجير أوقع قتلى وجرحى من الجنود الإسرائيليين.
 
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