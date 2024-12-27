 
الجمعة 2024-12-27 01:37 م
 

عملية طعن بالقرب من تل أبيب تسفر عن إصابة خطيرة

اعتقال منفذ عملية الطعن بالقرب من تل أبيب
اعتقال منفذ عملية الطعن بالقرب من تل أبيب
الجمعة، 27-12-2024 11:04 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب، وذلك بعد ورود أنباء عن إصابات في عملية إطلاق نار في المدينة.اضافة اعلان


كما رصدت مقاطع فيديو من مكان حادثة الطعن لحظة إلقاء القبض على منفذ العملية .

وكالات 
 
gnews

أحدث الأخبار

25 مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم

عربي ودولي 3 أهداف للضربة الإسرائيلية على اليمن .. ما هي ؟

رئيس البلاد المؤقت هان داك سو

عربي ودولي نواب كوريا الجنوبية يعزلون رئيس البلاد المؤقت هان داك سو

تعبيرية

فلسطين وفاة ممرض في مستشفى غزة الأوروبي جراء البرد القارس

اختيار مقعد الطائرة قد ينقذ حياتك

منوعات اختيار مقعد الطائرة قد ينقذ حياتك من حوادث التحطم .. تفاصيل

مطار بن غوريون

عربي ودولي الحوثيون: استهدفنا مطار بن غوريون بنجاح

اعتقال منفذ عملية الطعن بالقرب من تل أبيب

فلسطين عملية طعن بالقرب من تل أبيب تسفر عن إصابة خطيرة

تعبيرية

منوعات أفضل 5 ابتكارات عام 2024 .. تعرف عليها

تعبيرية

فلسطين مقاوم يفجر نفسه بجنود الاحتلال .. وقنص 2 آخرين في جباليا



 




الأكثر مشاهدة