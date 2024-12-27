عملية طعن بالقرب من تل أبيب تسفر عن إصابة خطيرة

11:04 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيلية بجروح حرجة في عملية طعن بهرتسليا قرب تل أبيب، وذلك بعد ورود أنباء عن إصابات في عملية إطلاق نار في المدينة. اضافة اعلان





كما رصدت مقاطع فيديو من مكان حادثة الطعن لحظة إلقاء القبض على منفذ العملية .



وكالات

