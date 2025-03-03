عملية طعن كبرى في حيفا تستهدف جنود الاحتلال .. واستشهاد المنفذ

وتضاربت الأنباء الإسرائيلية بشأن طبيعة الحادث حيث جرى الحديث عن عملية طعن، فيما تحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلية عن هجوم بإطلاق النار.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر بالإسعاف، أن الحادث أدى إلى إصابة 5 أشخاص بينهم حالة حرجة وثلاث إصابات خطيرة بينما تم قتل المنفذ الذي لم تعرف هويته، في ظل انتشار كثيف لقوات الشرطة في المكان.
لكن وسائل إعلام أخرى تحدثت عن مقتل شخص آخر، كما تحدثت عن احتمال وجود أكثر من منفذ للهجوم.
وترددت أنباء حول إصابة شخص بإطلاق نار تم عن طريق الخطأ حيث اعتقدت الشرطة أنه منفذ العملية قبل أن يتبين أنه من عناصر الأمن في موقع الحادث.
الجزيرة
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