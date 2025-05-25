عملية مركبة للقسام تستهدف جنود الاحتلال في غزة

وجاء في بيان الكتائب: "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تنفيذ عملية مركبة استهدفت قوة من جيش الاحتلال تحصنت داخل أحد المنازل شرق بلدة القرارة شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع".
وأضاف البيان: "حيث فجّر مجاهدونا المنزل بعدد من العبوات شديدة الانفجار وأوقعوا جنود العدو بين قتيل وجريح بعد انهيار المنزل".
وفي عملية ثانية قالت "كتائب القسام": "فجر مقاتلونا عين نفق في عدد من الجنود الذين وصلوا للمكان واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة، ورصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء، وذلك صباح يوم الثلاثاء 20 مايو".
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم الأحد، بأن مروحيات عسكرية إسرائيلية قامت بنقل عدد من الجنود الجرحى إلى مستشفيي "تل هشومير" و"بلنسون"، على خلفية المعارك الدائرة في قطاع .
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