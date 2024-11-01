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عملية مركبة للقسام توقع 12 جنديا إسرائيليا والاحتلال يستهدف مدرسة نازحين

جانب من الاستهداف
جانب من الاستهداف
الجمعة، 01-11-2024 06:54 م

الوكيل الإخباري- قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مقاتليها أوقعوا 12 جنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح ودمروا آليات عسكرية للاحتلال، في حين واصل الجيش الإسرائيلي غاراته على أنحاء قطاع غزة مخلفا أكثر من 30 شهيدا.

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فقد أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها -وفي عملية مركبة- استهدفوا ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105"، واستهدفوا منزلا تحصن بداخله 12 جنديا إسرائيليا بقذيفة "تي بي جي" وأوقعوهم بين قتيل وجريح.


وأضافت القسام أنه وخلال هروب 3 من الجنود نحو دبابة "ميركافا" تم استهداف الدبابة بعبوة شديدة الانفجار في منطقة القصاصيب بـجباليا شمال القطاع.


كما بثت كتائب القسام صورا لاستهداف مقاتليها ناقلة جند من نوع "اشزاريت" بقذيفة "الياسين 105" يوم الاثنين الماضي شرق جباليا.


وأظهرت اللقطات خروج أحد مقاتلي القسام من نفق هجومي، ثم استهدف الآلية العسكرية بقذيفة "الياسين 105" المضادة للدروع.

 
gnews

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